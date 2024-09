Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%. Con il passare delle ore, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nubi.

Nel dettaglio, la notte inizierà con piogge leggere e moderate, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 6 km/h, proveniente da Sud Est. Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno, ma si assisterà a un graduale miglioramento. Le temperature saliranno fino a 22°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a momenti di sole e nubi sparse.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22,4°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà drasticamente, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà su livelli moderati, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa. Le condizioni meteo favorevoli continueranno anche nelle ore serali, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una notte di piogge, la giornata di Giovedì si presenterà con condizioni più stabili e soleggiate, mentre nei giorni successivi si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.51 mm 6 SE max 9.1 Scirocco 87 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +17.6° perc. +17.8° 1.21 mm 6.6 SE max 9.3 Scirocco 90 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 1 mm 6.2 SE max 8.9 Scirocco 88 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 63 % 8.6 SSE max 11.1 Scirocco 71 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22.1° perc. +22° 0.33 mm 11.1 S max 11.8 Ostro 62 % 1014 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +21.8° prob. 55 % 8.1 SSE max 8.5 Scirocco 58 % 1014 hPa 18 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° prob. 37 % 4.1 SE max 5.9 Scirocco 66 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 3.7 ENE max 4.1 Grecale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.