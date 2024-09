Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Nocera Superiore si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 23°C nel corso della giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con un cielo sereno e una bassa umidità che si aggirerà attorno al 60%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e senza particolari disturbi.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, sotto il 10%, e i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 23°C. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il clima, mantenendo comunque un’atmosfera luminosa. I venti continueranno a soffiare da sud-sud ovest, con intensità che varierà tra i 6 e i 11 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, contribuendo a un clima piacevole.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno nuovamente intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli fastidiosi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio, senza preoccuparsi di eventuali perturbazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 2.3 ENE max 2.8 Grecale 60 % 1019 hPa 3 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 3.5 ENE max 3.8 Grecale 61 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 2.6 ENE max 2.6 Grecale 59 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° Assenti 5.3 SSO max 3.7 Libeccio 50 % 1017 hPa 12 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 11.3 SSO max 9.2 Libeccio 50 % 1016 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +21.8° Assenti 8.3 SSO max 7.1 Libeccio 57 % 1015 hPa 18 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.3 S max 4.6 Ostro 67 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 1.7 ESE max 3.3 Scirocco 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:38

