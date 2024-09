Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,8°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C. La brezza leggera proveniente da nord-est garantirà una sensazione di freschezza, con umidità in aumento fino al 74%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire rapidamente fino a 26,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con un’umidità che si ridurrà al 41%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una giornata piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento: le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, portando a una diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 24,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 56%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità salirà al 52%, mentre il vento si manterrà debole.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 21,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 75%, ma le condizioni rimarranno stabili, senza piogge previste. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, mantenendo un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più variabili nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno godere di una giornata serena, mentre chi cerca un clima più fresco troverà soddisfazione nelle temperature serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° Assenti 6.9 NE max 9.1 Grecale 70 % 1018 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 7.7 NNE max 9.6 Grecale 74 % 1019 hPa 6 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 7.1 NE max 8.9 Grecale 70 % 1019 hPa 9 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 1.6 NNE max 4.5 Grecale 47 % 1020 hPa 12 cielo sereno +26.8° perc. +26.8° Assenti 5.9 SO max 7.8 Libeccio 41 % 1018 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 7.5 S max 6.7 Ostro 52 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 0.9 ENE max 3.7 Grecale 59 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 4.1 NE max 4.8 Grecale 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:55

