Previsioni Meteo Noicattaro: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Noicattaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre la mattina si aprirà con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature, che si attesteranno attorno ai 21°C, garantiranno un clima piacevole, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e vivibile.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 32%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a circa 8,5 km/h. Man mano che si avvicinerà l’alba, il cielo diventerà più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% alle 01:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,3°C.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 24,4°C entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 52%. Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C verso le 18:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 51%.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C e un cielo sereno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto. La temperatura percepita non varierà significativamente, mantenendosi in linea con quella reale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro indicano una giornata di Domenica 22 Settembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di un leggero aumento delle temperature. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 9.3 NNO max 15.6 Maestrale 72 % 1019 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 9.3 N max 16.8 Tramontana 79 % 1018 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 8.8 NNO max 9.6 Maestrale 71 % 1019 hPa 10 poche nuvole +23.6° perc. +23.4° Assenti 9.4 N max 6 Tramontana 55 % 1018 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 15 NE max 9.9 Grecale 54 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 10.2 E max 9 Levante 60 % 1017 hPa 19 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 6.8 ESE max 8.4 Scirocco 64 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 6.3 S max 12.2 Ostro 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:44

