Previsioni Meteo Noicattaro: il bollettino per domani domenica 29 settembre

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Noicattaro si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse che si alterneranno durante il giorno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +17,8°C e +22°C, mentre i venti, provenienti principalmente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 38,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, con un’eccezione di pioggia leggera prevista nella mattina.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 27 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà intorno al 47%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno con una temperatura che raggiungerà i 21°C entro le 09:00. Tuttavia, si prevede un breve passaggio di pioggia leggera intorno alle 08:00, con accumuli minimi. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Il pomeriggio si presenterà con un clima sereno e temperature che toccheranno il picco di 22°C. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,1 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 44%, favorendo un comfort climatico ottimale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 36%. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con valori attorno ai 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Noicattaro indicano una giornata di Domenica 29 Settembre all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le notti saranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° prob. 1 % 26.4 ONO max 37.6 Maestrale 50 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 20.2 NO max 28.4 Maestrale 57 % 1015 hPa 7 poche nuvole +20.1° perc. +19.7° Assenti 22 NO max 28.5 Maestrale 60 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.3° Assenti 34.9 ONO max 46.3 Maestrale 45 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +21.1° Assenti 36.8 NO max 47.9 Maestrale 44 % 1017 hPa 16 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 34.8 NNO max 47.2 Maestrale 55 % 1018 hPa 19 nubi sparse +18.5° perc. +17.7° Assenti 29.2 NO max 43.4 Maestrale 52 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 28.3 NO max 39.6 Maestrale 55 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:32

