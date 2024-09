Previsioni Meteo Noicattaro: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Noicattaro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 19,2°C e i 21,2°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti, provenienti principalmente da Est e Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 28,4 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della giornata. La mattina vedrà un incremento della pioggia, con accumuli che potranno raggiungere i 0,4 mm. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 19,6°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 68%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, anzi, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 28 km/h. La pioggia accumulata nel pomeriggio potrebbe arrivare a 1,57 mm, contribuendo a un aumento dell’umidità fino al 72%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 19°C. Le piogge continueranno, seppur con intensità variabile, e si prevede un accumulo totale di circa 0,75 mm. I venti si manterranno moderati, con una velocità di circa 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Noicattaro indicano un miglioramento solo parziale, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità delle condizioni atmosferiche potrebbe influenzare le attività quotidiane.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 6.9 ESE max 7.9 Scirocco 56 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 9.1 ESE max 12.6 Scirocco 60 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +19.1° perc. +18.7° 0.12 mm 11.2 ESE max 16.5 Scirocco 61 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19.1° perc. +18.8° 0.38 mm 12.1 E max 17.2 Levante 68 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.34 mm 20.8 E max 26 Levante 68 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.71 mm 23.3 ESE max 28.4 Scirocco 72 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +19.8° perc. +19.8° 1.4 mm 16.2 ESE max 24.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.22 mm 13.4 ESE max 20.1 Scirocco 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:53

