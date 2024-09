Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noicattaro di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante il giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,5°C, mentre la temperatura minima si registrerà durante la notte, con valori di circa 22,1°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma si prevede che rimanga sotto il 50% per gran parte del tempo, garantendo così ampie schiarite.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa 22,3°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 7%, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di piacevole freschezza.

Nella mattina, le previsioni del tempo mostrano un incremento della temperatura che raggiungerà i 28,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 44%, con la presenza di nubi sparse. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Est, con velocità che varieranno tra i 3,8 km/h e i 9,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 36% entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con una temperatura che si manterrà attorno ai 27,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 53%, ma senza precipitazioni. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 23,2°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest, mantenendo una brezza vivace. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Noicattaro di Giovedì 26 Settembre evidenziano una giornata favorevole, con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.1° perc. +22.1° Assenti 5.5 SO max 8.6 Libeccio 66 % 1016 hPa 4 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° Assenti 2.6 SSO max 3.3 Libeccio 67 % 1016 hPa 7 poche nuvole +23.6° perc. +23.5° Assenti 4.9 SSE max 6.8 Scirocco 55 % 1016 hPa 10 nubi sparse +27.5° perc. +27.2° Assenti 4 SE max 9.1 Scirocco 39 % 1016 hPa 13 poche nuvole +28.2° perc. +27.7° Assenti 11.2 E max 12.8 Levante 39 % 1014 hPa 16 nubi sparse +26.7° perc. +26.7° Assenti 14.5 SE max 24.3 Scirocco 47 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 18.5 SSO max 32 Libeccio 61 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 13.2 SSO max 23.5 Libeccio 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:37

