Previsioni Meteo Nola: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Nola indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alla mattinata. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento, con schiarite e un aumento delle temperature. La temperatura percepita varierà, con valori che si attesteranno intorno ai 23°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata e proveniente principalmente da sud e sud-ovest.

Durante la notte, Nola sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con un’umidità elevata che sfiorerà l’87%. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 1,36mm. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 3,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Sebbene le piogge persistano, si registrerà una diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 65%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 23°C intorno a mezzogiorno. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,32mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con la presenza di sole e poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco di 23,8°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,6 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno drasticamente, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un trend di stabilizzazione, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Venerdì e Sabato si prevede un clima prevalentemente soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.3° 0.57 mm 3.5 SSE max 6.2 Scirocco 83 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.2° perc. +18.3° 1.36 mm 3.9 S max 5.7 Ostro 87 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19° 0.3 mm 4 SSE max 6.4 Scirocco 81 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +22° prob. 52 % 6.8 S max 11.2 Ostro 62 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23.9° perc. +23.7° 0.32 mm 9 SSO max 13.2 Libeccio 52 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.2° 0.16 mm 8.2 SSO max 10 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° prob. 48 % 3.1 SO max 7.2 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° Assenti 2.2 E max 2.6 Levante 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

