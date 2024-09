Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Nola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 26,6°C. I venti saranno leggeri e prevalentemente provenienti da sud e sud-ovest, con una velocità che varierà tra i 5 km/h e i 14,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 20,7°C alle 06:00 fino a toccare i 26,6°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, non si registreranno piogge, mentre l’umidità inizierà a diminuire, passando dal 80% al 49%.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,4°C. I venti si faranno sentire con una leggera brezza, e l’umidità continuerà a scendere, portandosi al 55%.

La sera si preannuncia serena, con un cielo quasi completamente sgombro da nubi. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,4°C e l’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga favorevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° Assenti 2.8 S max 5.3 Ostro 79 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° prob. 3 % 3.6 SSE max 5.8 Scirocco 83 % 1017 hPa 6 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° prob. 3 % 4.7 SSE max 8.1 Scirocco 80 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° prob. 4 % 8.1 SSO max 14.7 Libeccio 62 % 1018 hPa 12 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 13.8 SO max 19.5 Libeccio 49 % 1017 hPa 15 nubi sparse +25.4° perc. +25.5° Assenti 12.8 SO max 17.4 Libeccio 55 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +23.1° Assenti 6.9 SSO max 11.5 Libeccio 70 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 4.5 S max 9 Ostro 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.