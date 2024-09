Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Condizioni meteo a Nola per il weekend:

Venerdì, cielo sereno di notte con leggera nuvolosità in aumento durante il giorno. Temperature in crescita fino a +31,3°C. Vento da Ovest – Sud Ovest. Sabato, cielo nuvoloso con temperature stabili intorno ai +31,3°C. Leggero vento da Ovest – Sud Ovest. Domenica, cielo coperto con picco di +33,4°C. Vento da Ovest – Sud Ovest. Attenzione alle temperature elevate.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte a Nola, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 41% con temperature in aumento fino a +27,6°C, percepite come +29°C. Il vento sarà leggermente più intenso, con una velocità di 4,6km/h da Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 61% e la pressione rimarrà stabile a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +31,3°C, percepite come +30,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 11,1km/h, con raffiche fino a 10,8km/h. L’umidità si manterrà al 36% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, le condizioni rimarranno simili, con cielo coperto al 99% e temperature intorno ai +27,6°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di 5,6km/h da Ovest. L’umidità aumenterà al 46% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 50%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,6°C, con venti da Nord – Nord Est a 4,4km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Al mattino, il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, percepite come +27,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 3,9km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione rimarrà a 1016hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno, con cielo coperto al 100% e temperature massime di +31,3°C, percepite come +29,8°C. Il vento sarà leggermente più intenso, con una velocità di 4,1km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 28% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 92% con temperature intorno ai +29,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 3,3km/h. L’umidità aumenterà al 32% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 4,2km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura del 33%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C, percepite come +29,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h da Ovest. L’umidità sarà del 40% e la pressione rimarrà stabile a 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +33,4°C, percepite come +32,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 9,6km/h. L’umidità si attesterà al 33% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non cambieranno, con cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,6km/h da Ovest. L’umidità aumenterà al 49% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Nola si preannuncia con temperature elevate e cielo prevalentemente coperto. Le condizioni rimarranno stabili con venti leggeri e umidità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore diurne.

