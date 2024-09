Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Noto si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 19,7°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, portando a un cielo coperto nelle ore successive, con una temperatura che scenderà leggermente a 19,4°C. La velocità del vento sarà intorno ai 15,7 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 27,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30,6 km/h. La probabilità di pioggia, sebbene ancora contenuta, inizierà a crescere, toccando il 27% intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 56%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Tuttavia, la nuvolosità rimarrà significativa, con una probabilità di pioggia che potrà arrivare fino al 44%. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 30 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’innesco di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 21,4°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potranno variare tra 0,11 mm e 0,33 mm. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 54%, rendendo consigliabile portare un ombrello se si prevede di uscire.

In conclusione, le previsioni meteo per Noto nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 1 % 16.5 O max 32.2 Ponente 68 % 1010 hPa 4 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 3 % 20.1 O max 31.7 Ponente 71 % 1011 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° prob. 6 % 21.6 OSO max 30.2 Libeccio 64 % 1012 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° prob. 27 % 29.2 SO max 32.8 Libeccio 54 % 1011 hPa 13 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° prob. 40 % 31.6 SO max 37.7 Libeccio 57 % 1011 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° prob. 36 % 25.3 OSO max 34 Libeccio 66 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +21.7° perc. +21.9° 0.11 mm 12.1 OSO max 22.7 Libeccio 75 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.17 mm 10.8 OSO max 13.9 Libeccio 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:00

