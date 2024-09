Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noto di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità a livelli moderati.

Nella mattina, il sole dominerà il panorama, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 30°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La brezza vivace proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’umidità che si manterrà attorno al 45%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 28°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo ai raggi solari di riscaldare l’aria. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 21,9 km/h, rendendo l’aria più fresca e piacevole. L’umidità salirà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e le condizioni rimarranno tranquille. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, mantenendo l’umidità attorno al 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature elevate, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto. Gli amanti del sole e delle attività all’aria aperta troveranno in questo weekend un’ottima occasione per trascorrere del tempo in compagnia, approfittando delle favorevoli condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 11.7 O max 13.6 Ponente 64 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 12.5 O max 15.9 Ponente 67 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 12.6 O max 21.5 Ponente 58 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +30.3° Assenti 7.7 OSO max 16.2 Libeccio 45 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +30.9° Assenti 15.2 OSO max 21.9 Libeccio 47 % 1012 hPa 16 poche nuvole +27.6° perc. +28.3° Assenti 11.2 ONO max 25.2 Maestrale 53 % 1013 hPa 19 nubi sparse +24.3° perc. +24.7° Assenti 6.4 NE max 12 Grecale 75 % 1015 hPa 22 nubi sparse +23.2° perc. +23.6° Assenti 2.5 N max 9.3 Tramontana 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.