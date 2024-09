Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che non supererà i 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle prime ore del giorno, per poi lasciare spazio a schiarite nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 25,9 km/h.

Durante la notte, Noto sarà interessata da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da ovest-sud-ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge, inizialmente moderate, con temperature che scenderanno fino a 19,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’84%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, con intensità che potrà arrivare a 12,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto e, successivamente, a schiarite. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,2°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 93%. La probabilità di pioggia sarà ridotta, e l’umidità si manterrà attorno all’80%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno al 5%. Il vento si presenterà più leggero, contribuendo a rendere l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Noto nei prossimi giorni evidenziano un netto miglioramento a partire da Venerdì 20 Settembre. Dopo una mattinata piovosa, il tempo si stabilizzerà, portando a un weekend caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22° perc. +22° 0.38 mm 7.4 O max 8.7 Ponente 69 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +21.6° perc. +21.7° 0.74 mm 9 SO max 11.5 Libeccio 71 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.67 mm 6.6 ONO max 8.1 Maestrale 75 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.76 mm 9 NE max 13.6 Grecale 84 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.37 mm 16.6 NNE max 23 Grecale 82 % 1015 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 51 % 17.1 NNE max 25.9 Grecale 82 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.8° Assenti 12.2 NNE max 16.5 Grecale 84 % 1017 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19.7° Assenti 10.8 NNE max 14.7 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

