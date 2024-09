Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e momenti di cielo coperto si alterneranno, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno tranquille, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, e il vento soffierà leggero da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 7,9 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura percepita.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 14,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 2%, e il vento continuerà a mantenersi leggero. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, toccando i 19,4°C entro le 10:00 e i 20,4°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e successivamente, a partire dalle 15:00, si prevede un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C alle 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99% nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,5 km/h.

La sera porterà un clima fresco, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67% entro le 21:00, e il vento continuerà a soffiare leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nova Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, in attesa di eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° Assenti 7.9 NNO max 13.4 Maestrale 73 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 7.1 NNO max 9.8 Maestrale 71 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 4.7 N max 5.8 Tramontana 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 2.6 S max 2 Ostro 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° Assenti 4.8 SSE max 4.2 Scirocco 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.2° Assenti 9 SSE max 7.7 Scirocco 48 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 3.3 NNO max 4.4 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 4.1 NNO max 5.7 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

