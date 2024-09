Previsioni Meteo Nova Milanese: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni atmosferiche, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio sereno e soleggiato, per poi tornare a un clima più instabile nella serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che si aggireranno attorno al 90%. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 19,2°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da nord.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 24,6°C. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole. I venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di piogge leggere.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature in calo, che raggiungeranno i 18°C. Le precipitazioni saranno più probabili, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi, portando un incremento dell’umidità. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 30%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 20 Settembre a Nova Milanese evidenziano un inizio di giornata nuvoloso, un pomeriggio soleggiato e una serata con possibilità di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’autunno milanese gradevole e temperato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 3 % 4.8 NNE max 5.5 Grecale 73 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16° prob. 1 % 6.3 N max 8 Tramontana 73 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 7.2 N max 12.1 Tramontana 69 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° Assenti 4.9 NO max 6.7 Maestrale 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +23.8° Assenti 4.6 SSO max 5.3 Libeccio 39 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24° perc. +23.6° Assenti 6.4 S max 6.3 Ostro 40 % 1019 hPa 18 pioggia leggera +20.5° perc. +20.2° 0.11 mm 8.2 ESE max 19.7 Scirocco 61 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 26 % 5.6 ENE max 12.7 Grecale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

