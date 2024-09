Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 21,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e cieli coperti influenzerà la percezione termica, rendendo l’atmosfera più fresca rispetto ai valori termici reali.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno con una temperatura di circa 14,1°C e una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a cieli coperti già dalle prime ore del mattino. Le temperature al mattino si attesteranno intorno ai 16,4°C alle 08:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 38%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione della nuvolosità, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 21,4°C alle 14:00, mentre il vento si presenterà debole, con velocità variabili tra 5,4 km/h e 6,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 33%, favorendo un clima relativamente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno fino a 15°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Nova Milanese suggeriscono una giornata variabile, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.1° perc. +13° Assenti 6.9 NNE max 12 Grecale 54 % 1015 hPa 3 poche nuvole +13° perc. +11.6° Assenti 5.9 N max 8.5 Tramontana 47 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +11.5° Assenti 4.2 N max 6 Tramontana 46 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +16.8° Assenti 1.7 SSE max 3.4 Scirocco 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.1° Assenti 4.4 SSE max 5.5 Scirocco 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.3° Assenti 6.5 SSO max 6.9 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +16.7° Assenti 1 S max 5.1 Ostro 50 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +15.4° Assenti 3.2 N max 5.8 Tramontana 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:27

