Previsioni Meteo Novara: il bollettino per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +11,2°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco di 85% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i +18,6°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a una copertura più consistente. Le temperature saliranno fino a +17,6°C entro le 11:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,7 km/h. L’umidità, invece, scenderà leggermente, attestandosi intorno al 53%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che raggiungeranno un massimo di +18,6°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 31%. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori attorno ai 7,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 52%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +14,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 70%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 74%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara indicano una giornata nuvolosa, con temperature che varieranno da un minimo di +11,2°C a un massimo di +18,6°C. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.8° perc. +10.7° prob. 14 % 11.8 NNE max 26.5 Grecale 64 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.2° perc. +10.2° Assenti 11.3 NNE max 23.8 Grecale 68 % 1022 hPa 6 nubi sparse +11° perc. +9.8° Assenti 9 N max 15.7 Tramontana 66 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.6° perc. +14.6° Assenti 3.4 NE max 4.4 Grecale 54 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.4° perc. +17.6° Assenti 6.4 SE max 6.3 Scirocco 52 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 7.2 SE max 7.1 Scirocco 54 % 1022 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 1.6 SO max 3.2 Libeccio 71 % 1024 hPa 21 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 6 NNE max 6.4 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 19:04

