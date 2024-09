Previsioni Meteo Novara: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 19,3°C. La presenza di piogge leggere nel pomeriggio e in serata rappresenterà un elemento significativo da considerare per chi ha in programma attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi attorno all’80%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, che porterà a un cielo con nubi sparse e temperature in lieve calo.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 13,4°C a 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 64%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 31%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Ovest, con velocità che si attesteranno tra i 4 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Il cielo diventerà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, mentre si registreranno le prime piogge leggere, con precipitazioni che potranno arrivare a 0,15 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 90%, rendendo consigliabile portare con sé un ombrello.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 0,7 mm. Le temperature scenderanno fino a 15,4°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 68%. I venti saranno leggeri, con velocità che si attesteranno tra i 1,2 e i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara indicano un inizio di giornata nuvoloso, seguito da un pomeriggio caratterizzato da piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 80 % 5.5 O max 6.1 Ponente 96 % 1007 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.5° prob. 18 % 4.5 NNO max 4.9 Maestrale 94 % 1006 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.6° prob. 20 % 5.4 NO max 6 Maestrale 92 % 1007 hPa 9 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 33 % 2.1 NE max 3.6 Grecale 81 % 1008 hPa 12 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 25 % 8.1 E max 7.1 Levante 77 % 1007 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 36 % 8.6 E max 10.7 Levante 80 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.11 mm 5.1 NE max 6.9 Grecale 90 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.63 mm 3.4 SE max 13.4 Scirocco 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:08

