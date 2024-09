Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Novate Milanese prevedono condizioni atmosferiche instabili con precipitazioni persistenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +19-21°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di +19,8°C e una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. Le precipitazioni continueranno ad intensificarsi durante le prime ore del mattino, con piogge moderate e temperature che si manterranno stabili intorno ai +19°C.

Nel corso della mattina, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge forti attese intorno alle 10:00. Le temperature oscilleranno tra i +19°C e i +21°C, con venti provenienti prevalentemente da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà molto elevata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +21°C, con venti che potranno raggiungere velocità fino a 20-30 km/h.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge moderate attese intorno alle 18:00 e alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C, con venti provenienti da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 5 Settembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e piovosa. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni significative nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.36 mm 8.8 NNE max 24.1 Grecale 89 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +18.8° perc. +19.2° 1.52 mm 6.9 NE max 22 Grecale 94 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.3 mm 8.4 ENE max 25.4 Grecale 93 % 1010 hPa 9 pioggia moderata +19.4° perc. +19.9° 2.53 mm 6.6 E max 23.7 Levante 94 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +20.7° perc. +21.2° 0.46 mm 17.9 E max 37.3 Levante 89 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.45 mm 13.2 SE max 24.4 Scirocco 83 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +19.2° perc. +19.5° 1.02 mm 7 SE max 23.1 Scirocco 92 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.38 mm 8.8 ENE max 20.5 Grecale 96 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:48

