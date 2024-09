Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 76% e temperature attorno ai +18°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 98%, con una leggera diminuzione della temperatura a +17,6°C. Nel pomeriggio, si stabilizzerà con nubi sparse e temperature che raggiungeranno +24,1°C. Sabato, il cielo rimarrà coperto con una copertura del 99% e temperature intorno ai +17,8°C. Domenica, la situazione sarà simile, con un cielo coperto e temperature che saliranno a +23,4°C nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura si attesterà attorno ai +18°C, con una temperatura percepita di +17,6°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Nord Est, mentre le raffiche raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68% e non si prevederanno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che salirà fino al 98%. La temperatura scenderà leggermente a +17,6°C, con una temperatura percepita di +17,2°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h, sempre da Nord Est, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 69%.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 54%. La temperatura salirà fino a +24,1°C, con una temperatura percepita di +23,7°C. La velocità del vento aumenterà a 4,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Anche in questo caso, non si prevederanno precipitazioni e l’umidità scenderà al 41%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà ad essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,3°C, con una temperatura percepita di +19°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 64% e non si prevederanno precipitazioni.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà attorno ai +17,8°C, con una temperatura percepita di +17,5°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h da Nord Est, con raffiche di 6,4 km/h. L’umidità si manterrà al 70% e si registrerà una probabilità di precipitazioni del 12%.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. La temperatura scenderà a +17,4°C, con una temperatura percepita di +17,1°C. La velocità del vento aumenterà a 4,7 km/h e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità salirà al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 23,2°C, con una temperatura percepita di +22,8°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h da Sud Est, con una probabilità di precipitazioni del 17%. L’umidità si manterrà al 47%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura scenderà a +18,7°C, con una temperatura percepita di +18,3°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h da Nord Est, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 66%.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà attorno ai +17,4°C, con una temperatura percepita di +17,1°C. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche di 4,2 km/h. L’umidità si manterrà al 72% e non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura scenderà a +17,2°C, con una temperatura percepita di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo si stabilizzerà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 58%. La temperatura salirà a +23,4°C, con una temperatura percepita di +23°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h da Sud-Sud Est e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità si manterrà al 47%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà ad essere coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,1°C, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h da Est-Nord Est, e non si prevederanno precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 67%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio l’evoluzione del tempo, in particolare per Sabato e Domenica, quando la copertura nuvolosa sarà più intensa.

