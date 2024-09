Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 22 Settembre a Novate Milanese si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata con cielo coperto, che si alternerà a momenti di nubi sparse nel corso della mattina e della sera. La temperatura percepita varierà, ma si attesterà attorno ai 23°C nel pomeriggio, rendendo la giornata complessivamente mite.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che scenderà fino a 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i 20,5°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando dal 82% al 25%. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra 0,6 km/h e 4,3 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 23,2°C intorno alle 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 47%, favorendo un clima gradevole. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h alle 16:00.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature rimarranno miti, attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 80%, e l’umidità aumenterà fino al 68%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve aumento delle temperature e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.2 NNE max 5 Grecale 71 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 2.4 NNO max 3.1 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 0.6 ONO max 2.9 Maestrale 75 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 2.2 SSE max 1.8 Scirocco 59 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 4.1 SSE max 3.8 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.3° Assenti 6.2 SSE max 4.5 Scirocco 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 4.3 SSE max 5.8 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 3.2 ENE max 3.3 Grecale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

