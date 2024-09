Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Novate Milanese si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge intermittenti, mentre nella mattina il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto alla sera precedente. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nella notte, le previsioni meteo indicano piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 96%. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h, proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,33 mm.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 13,8°C a 20,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 82% e il 97%. La velocità del vento si manterrà tra 6,9 km/h e 5,6 km/h, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, con valori intorno al 98%. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a circa 4,5 km/h. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni significative, sebbene la probabilità di pioggia si attesti attorno al 33%.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 25%. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 2,4 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’86%. Le precipitazioni previste in questa fase saranno leggere, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,68 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano un Martedì caratterizzato da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.33 mm 4.9 NE max 14.7 Grecale 96 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 30 % 2.5 OSO max 7 Libeccio 92 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° prob. 17 % 6.9 O max 14 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 7.3 O max 10.2 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 9 % 5.6 OSO max 6.5 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 33 % 3.5 SSO max 4.1 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +17.7° 0.11 mm 0.9 SSE max 1.7 Scirocco 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.26 mm 2.8 ENE max 3.7 Grecale 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

