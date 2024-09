Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 10,5 km/h.

Nella notte, Nuoro si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud-ovest, con intensità che non supererà i 4 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 43%. La brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a rendere l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 20°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,4 km/h, e l’umidità salirà fino al 70%.

La sera porterà con sé una continuazione delle nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 13,5°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare a 9,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a qualche pioggia leggera nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +11.1° prob. 10 % 4.2 SO max 4.5 Libeccio 90 % 1014 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +10.6° prob. 9 % 2.7 OSO max 3.4 Libeccio 92 % 1014 hPa 7 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° prob. 8 % 2.1 NO max 2.9 Maestrale 78 % 1014 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° prob. 12 % 5.3 NNE max 5.3 Grecale 52 % 1014 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +21.6° Assenti 6.4 NE max 6.6 Grecale 44 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 8.4 ENE max 10.5 Grecale 70 % 1013 hPa 19 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 6.8 E max 9.4 Levante 91 % 1015 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 3.2 ESE max 3.9 Scirocco 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.