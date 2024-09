Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Nuoro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,1°C della notte e i 25,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli medi, intorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,5°C alle 5:00. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. Le condizioni di calma del vento, con velocità intorno ai 3,4 km/h, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il sole si alzerà e porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C entro le 11:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 32% intorno a mezzogiorno. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i 24,8°C alle 15:00. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 41% verso le 16:00.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con nubi sparse che daranno un aspetto variabile al cielo. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, creando una sensazione di freschezza. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano una giornata di bel tempo con temperature gradevoli, ideale per godere delle attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’inizio di Ottobre particolarmente favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 3.3 SO max 3.9 Libeccio 76 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 3.7 SO max 4.1 Libeccio 74 % 1018 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 2.7 OSO max 4.1 Libeccio 51 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.2° Assenti 5 ONO max 9 Maestrale 34 % 1017 hPa 13 poche nuvole +25.8° perc. +25.2° Assenti 7.1 O max 12.7 Ponente 31 % 1014 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +22.5° Assenti 5.1 OSO max 10.9 Libeccio 41 % 1013 hPa 19 poche nuvole +15.7° perc. +15.2° Assenti 5 OSO max 5.6 Libeccio 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 5.1 SO max 5 Libeccio 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:00

