Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Nuoro si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata fresco e sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà predominante nel pomeriggio e in serata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 94%. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 11,8 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,3°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con umidità che scenderà progressivamente. I venti continueranno a mantenere una leggera intensità, con velocità che varieranno tra 8 km/h e 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori al 79%. I venti continueranno a mantenere una bassa intensità, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il clima rimanga fresco durante le ore notturne, mentre le giornate si presenteranno più calde e soleggiate. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre gli appassionati di attività all’aperto troveranno opportunità ideali per godere della bellezza del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.1° perc. +14.1° Assenti 10.5 OSO max 28.9 Libeccio 95 % 1014 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +12.7° Assenti 8.5 SO max 14.7 Libeccio 95 % 1014 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° Assenti 8.5 OSO max 16.6 Libeccio 67 % 1015 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 9.8 O max 18.5 Ponente 41 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +23.2° Assenti 11.1 OSO max 16.6 Libeccio 42 % 1014 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.5° Assenti 5.9 O max 11.7 Ponente 52 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 8 % 6.1 OSO max 5.8 Libeccio 73 % 1015 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 3 % 6.8 OSO max 8.5 Libeccio 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:11

