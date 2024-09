Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 24,8°C durante le ore centrali. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi fitte a schiarite nel pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una direzione che si manterrà da ovest-sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 90%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-sud-ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 08:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le 08:00. Tuttavia, a partire dalle 10:00, si prevedono piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,24mm. L’umidità rimarrà alta, intorno al 52%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere fino alle 14:00, quando le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, con un passaggio a nubi sparse. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di 12,7km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 15,4°C entro le 21:00. L’umidità si manterrà attorno al 93%, ma la probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente. I venti continueranno a provenire da ovest-sud-ovest, mantenendosi leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e un cielo generalmente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un clima più stabile, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 25°C. La situazione meteorologica si presenterà favorevole per attività all’aperto, con un’attenzione particolare alle possibili variazioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 11 % 3.6 SSO max 3.8 Libeccio 90 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 14 % 3.5 SSO max 3.9 Libeccio 89 % 1013 hPa 7 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 17 % 3 OSO max 4.6 Libeccio 73 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +24° perc. +23.9° 0.24 mm 9.3 OSO max 14.2 Libeccio 52 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +24.7° perc. +24.5° 0.17 mm 12.7 OSO max 16.8 Libeccio 48 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +22.3° perc. +22° 0.13 mm 12.2 OSO max 17.2 Libeccio 57 % 1011 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° prob. 1 % 7.7 OSO max 10.9 Libeccio 86 % 1013 hPa 22 cielo sereno +15.1° perc. +15.1° Assenti 8.4 OSO max 13.8 Libeccio 94 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:13

