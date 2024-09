Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, si registreranno temperature minime attorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’aria più frizzante, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,1°C, che scenderà progressivamente fino a toccare i 14,2°C alle prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che si attesteranno attorno all’84%. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 7,6 km/h, aumentando leggermente nel corso della notte.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nuvola, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 28,4 km/h, rendendo l’aria più fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 38%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa varierà, alternando momenti di poche nuvole a fasi di nubi sparse. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 24 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 42 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 54%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 30%. I venti si calmeranno leggermente, ma continueranno a mantenere una certa intensità, con velocità di circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo, con un clima che si manterrà fresco e ventilato. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma non si escludono variazioni significative, specialmente all’inizio della settimana successiva. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questa giornata, tenendo presente che le temperature serali richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +17° prob. 18 % 8.3 O max 15.8 Ponente 95 % 1014 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 14 % 8.7 O max 15.4 Ponente 92 % 1015 hPa 7 poche nuvole +15.4° perc. +14.9° prob. 1 % 12.4 O max 31.7 Ponente 71 % 1016 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18° Assenti 25.5 O max 42.3 Ponente 44 % 1017 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +18.3° Assenti 27.5 ONO max 44.8 Maestrale 38 % 1016 hPa 16 nubi sparse +16.1° perc. +15.2° Assenti 21.6 O max 40.7 Ponente 54 % 1017 hPa 19 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 16.1 OSO max 34.8 Libeccio 77 % 1020 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 12.5 OSO max 30.6 Libeccio 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:05

