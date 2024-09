Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Olbia si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata con cielo coperto e piogge leggere, che si alterneranno a momenti di sereno nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,2°C durante la mattina. La presenza di nuvole e pioggia leggera sarà accompagnata da una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra i 4,5 km/h e i 9,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà attorno al 51%. La mattina inizierà con nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si alzeranno fino a 26,2°C. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano una probabilità di pioggia che varierà dal 38% al 51%, con accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, ma con una graduale diminuzione dell’intensità. Le temperature si manterranno intorno ai 24,6°C e 25,5°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente. La probabilità di pioggia scenderà, ma rimarrà presente fino alle ore centrali del pomeriggio.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a 19,8°C e 19,2°C, con una bassa probabilità di precipitazioni, attestata attorno al 3%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, Olbia vivrà una giornata di transizione, con un inizio di giornata umido e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più alti e condizioni di cielo sereno. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più favorevole nei giorni a venire, rendendo la settimana particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 51 % 5.1 SSO max 5.3 Libeccio 90 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 55 % 5.2 OSO max 4.8 Libeccio 88 % 1013 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 42 % 2.1 SO max 2.9 Libeccio 71 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.48 mm 5.7 ENE max 8.2 Grecale 55 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +24.6° perc. +24.7° 0.4 mm 4.9 NNE max 5.9 Grecale 64 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +24.5° perc. +24.8° 0.12 mm 5 N max 8.9 Tramontana 65 % 1010 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +20.1° prob. 7 % 6.7 OSO max 8.1 Libeccio 86 % 1012 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +18.6° prob. 3 % 10.2 OSO max 17.9 Libeccio 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:12

