Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Olbia di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento significativo, raggiungendo i 31,6°C nel tardo mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 33,4 km/h. L’umidità si manterrà a livelli relativamente alti, oscillando tra il 40% e il 80% nel corso della giornata.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Olbia godrà di un cielo completamente sereno, con una copertura nuvolosa pari a 1%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registreranno già 26,9°C, e alle 11:00 si raggiungeranno i 31,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 14,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi tra il 3% e il 6%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 29°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo picchi del 64% verso le 17:00. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, intorno ai 1011 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi attorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle condizioni meteo favorevoli che caratterizzeranno Olbia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 10.4 SO max 16.8 Libeccio 66 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 11.3 SO max 20.2 Libeccio 68 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 8 SO max 15 Libeccio 58 % 1011 hPa 10 cielo sereno +30.1° perc. +30.2° prob. 3 % 13.5 OSO max 27.7 Libeccio 43 % 1011 hPa 13 cielo sereno +31.3° perc. +31.2° prob. 11 % 18 O max 33.4 Ponente 40 % 1010 hPa 16 cielo sereno +27.6° perc. +28.2° prob. 4 % 16.7 ONO max 28.2 Maestrale 53 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 9.7 O max 16.4 Ponente 77 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +20.1° Assenti 11.2 O max 20.6 Ponente 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:05

