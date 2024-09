Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Oristano si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante la notte, che si attenuerà nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 19,1°C e una massima che raggiungerà i 25,9°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, con intensità variabile. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un pomeriggio più soleggiato.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano una persistenza di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,9°C, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’82%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 6,6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, e la temperatura salirà fino a 23,2°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa scenderà al 35%, e i venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 8,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 9%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che toccheranno il picco di 25,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 14%, favorendo un clima più sereno. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con intensità che varierà tra 14 e 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’82%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti rimarranno leggeri, con velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Oristano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che continueranno a salire, rendendo le giornate più piacevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.12 mm 6.7 SE max 8.6 Scirocco 80 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.13 mm 4.9 SE max 6.8 Scirocco 82 % 1014 hPa 7 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° prob. 29 % 5.3 SE max 6.4 Scirocco 75 % 1016 hPa 10 poche nuvole +25.4° perc. +25.4° Assenti 13.4 SO max 17 Libeccio 56 % 1016 hPa 13 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° Assenti 16.5 OSO max 19.4 Libeccio 56 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.7° perc. +23.9° Assenti 11.1 SO max 14.6 Libeccio 68 % 1016 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +21° prob. 1 % 6.1 S max 7.6 Ostro 88 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° Assenti 6 SE max 7.5 Scirocco 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:13

