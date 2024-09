Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che si attesterà intorno ai 24,7°C nel corso della giornata. I venti, prevalentemente da nord-ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 46,4 km/h durante le ore pomeridiane.

Nella notte, si registreranno poche nuvole inizialmente, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 21,1°C. Tuttavia, già dalle prime ore della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di pioggia leggera. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra i 21,7°C e i 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate. La temperatura scenderà gradualmente, toccando un minimo di 20,1°C verso le ore serali. L’umidità si manterrà elevata, superando il 90%, e i venti continueranno a soffiare con forza, rendendo la sensazione di freddo più marcata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 18,3°C. Il cielo rimarrà coperto, e le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

In conclusione, le previsioni meteo per Oristano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in quanto le temperature tenderanno a scendere ulteriormente, accompagnate da venti freschi e umidità elevata. La situazione meteo richiederà un abbigliamento adeguato e una certa cautela, soprattutto per chi si trova all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 19 NO max 27.4 Maestrale 67 % 1013 hPa 4 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° Assenti 16.3 ONO max 27.8 Maestrale 73 % 1012 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 6 % 18.4 NO max 26.5 Maestrale 65 % 1013 hPa 10 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° prob. 26 % 12.3 O max 18.7 Ponente 55 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.8 mm 28.5 SO max 41.5 Libeccio 71 % 1011 hPa 16 pioggia moderata +21.6° perc. +22° 2.31 mm 30.3 O max 46.9 Ponente 83 % 1010 hPa 19 pioggia moderata +19.3° perc. +19.6° 1.93 mm 23.4 NO max 32.3 Maestrale 90 % 1010 hPa 22 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° prob. 71 % 26 NO max 36.8 Maestrale 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.