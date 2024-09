Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +16,2°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni cambieranno rapidamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 96% entro le ore centrali della giornata.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa. Le temperature serali si manterranno attorno ai 17°C, con un’umidità che aumenterà fino al 75%.

Nella notte, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con un cielo sereno e temperature che scenderanno nuovamente. La velocità del vento varierà durante la giornata, con raffiche che si presenteranno più forti nelle ore centrali, raggiungendo i 20,2 km/h.

In sintesi, le previsioni del tempo per Lunedì 16 Settembre a Oristano evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature più elevate. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 9.3 NO max 16.7 Maestrale 62 % 1015 hPa 3 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 6 N max 10.9 Tramontana 66 % 1013 hPa 6 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 3.7 ESE max 7.1 Scirocco 66 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° Assenti 13.6 O max 17.1 Ponente 55 % 1012 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +21.9° Assenti 17.3 O max 18 Ponente 57 % 1011 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° Assenti 14.5 O max 14.3 Ponente 64 % 1009 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° prob. 2 % 4.4 S max 4.9 Ostro 73 % 1009 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 11 % 6.3 E max 6.6 Levante 77 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:28

