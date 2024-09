Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Oristano mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno durante la notte e poche nuvole nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si attesteranno attorno ai +22°C durante la notte e saliranno fino a +24,8°C nelle ore centrali della giornata.

Durante la mattina, il vento soffierà da Nord Ovest con intensità compresa tra i 30 e i 40 km/h, garantendo una piacevole brezza fresca. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Il vento potrebbe diminuire leggermente di intensità, ma resterà comunque una brezza tesa proveniente da Nord Ovest.

In serata, la presenza di poche nuvole non altererà il bel tempo, e le temperature si manterranno intorno ai +20°C. Il vento, seppur leggermente più debole rispetto alle ore centrali della giornata, continuerà a soffiare con una brezza vivace da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, ideali per svolgere attività all’aperto. Le temperature gradevoli e la presenza di vento contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole e fresca. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Oristano nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° prob. 16 % 32.7 NO max 49.8 Maestrale 75 % 1012 hPa 4 cielo sereno +21.9° perc. +22° prob. 8 % 32.2 NO max 46.2 Maestrale 71 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 30.7 NO max 43.3 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 31.4 NO max 40.4 Maestrale 54 % 1013 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° Assenti 30.6 NO max 37.6 Maestrale 55 % 1013 hPa 16 cielo sereno +23.2° perc. +23.1° Assenti 25.5 NO max 33.2 Maestrale 59 % 1012 hPa 19 poche nuvole +21° perc. +20.9° Assenti 15.1 NO max 23.4 Maestrale 67 % 1013 hPa 22 poche nuvole +20.6° perc. +20.5° Assenti 13.3 NO max 21.8 Maestrale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:38

