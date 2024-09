Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Orta di Atella indicano un giovedì caratterizzato da un inizio piuttosto piovoso, con condizioni di instabilità che si protrarranno fino alla mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e un aumento delle temperature. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 km/h e i 14 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 60-70%, ma la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Durante la notte, Orta di Atella sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno sui 19°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 9 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno a 1.49 mm, rendendo la notte piuttosto umida.

Nella mattina, si prevede un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 22°C entro le 10:00. La probabilità di pioggia si ridurrà, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio porterà finalmente schiarite e cieli sereni, con temperature che toccheranno il picco di 24°C. Le condizioni di bel tempo si stabilizzeranno, permettendo di godere di un clima più gradevole. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, con direzione sud-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con una copertura nuvolosa che rimarrà molto bassa. La velocità del vento diminuirà, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella indicano un giovedì che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.84 mm 4.2 S max 8.2 Ostro 78 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.6° 1.47 mm 4.8 S max 9 Ostro 80 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 74 % 5.7 SSE max 13.2 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.4° perc. +22.3° 0.22 mm 10.9 S max 12.8 Ostro 59 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.9° perc. +23.7° 0.23 mm 14.1 SSO max 14.4 Libeccio 53 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.5° perc. +23.3° prob. 67 % 13.7 SSO max 12.6 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° prob. 54 % 5.7 SO max 8.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 1.7 NE max 3.2 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

