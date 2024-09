Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 13 Settembre a Orta di Atella si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati raccolti indicano un inizio di giornata piuttosto umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le prime ore. La copertura nuvolosa sarà alta, con possibilità di pioggia che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La velocità del vento, moderata, contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati.

Durante la notte, le precipitazioni saranno intense, con forti piogge che si registreranno fino all’alba. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20°C, mentre la velocità del vento raggiungerà punte di 37,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’84%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si prevedono piogge leggere che continueranno a cadere, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 22°C. Il vento, proveniente da Ovest, si manterrà fresco, con velocità che varieranno tra i 22 km/h e i 33 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, rimarrà alta, attorno al 50%.

Il pomeriggio porterà un parziale miglioramento, con la possibilità di vedere nubi sparse. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre la velocità del vento continuerà a mantenersi su valori freschi. L’umidità scenderà ulteriormente, ma rimarrà comunque sopra il 40%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo si stabilizzerà ulteriormente, con nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno fino a 18°C, con un vento più leggero che accompagnerà la notte. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Orta di Atella indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da instabilità e piogge, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +19.9° perc. +20.1° 4.76 mm 37.1 O max 58.9 Ponente 84 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +20.2° 0.1 mm 21.6 O max 37.7 Ponente 62 % 1006 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +20.4° prob. 85 % 24.9 O max 39.2 Ponente 52 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.8° perc. +21.4° 0.1 mm 33.9 OSO max 47.2 Libeccio 51 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.2° 0.17 mm 32.1 OSO max 43.7 Libeccio 48 % 1007 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +21.8° prob. 37 % 31.4 OSO max 44.4 Libeccio 43 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.3° 0.55 mm 24.9 O max 36.3 Ponente 63 % 1008 hPa 21 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° prob. 72 % 8.8 NO max 16.2 Maestrale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

