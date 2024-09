Previsioni Meteo Orta di Atella: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Orta di Atella si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno nelle ore notturne e una leggera presenza di nuvole sparse nel corso della mattina e del pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne scenderanno fino a 17,4°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 14,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da 18,9°C a 17,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un clima fresco e piacevole. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord Est, con intensità di brezza leggera.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera formazione di nuvole sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C intorno alle 09:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 51%. La ventilazione si manterrà debole, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 9,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a 23,2°C alle 15:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest con intensità di brezza leggera.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Orta di Atella indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 4.4 NE max 6.6 Grecale 59 % 1018 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.5 NE max 8.6 Grecale 55 % 1017 hPa 6 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 5 NE max 7.4 Grecale 54 % 1018 hPa 9 poche nuvole +22.2° perc. +21.8° Assenti 4 S max 4.9 Ostro 51 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +23.8° Assenti 13 SO max 11.2 Libeccio 46 % 1016 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° Assenti 12.1 OSO max 10.2 Libeccio 46 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.6° perc. +20.3° Assenti 7.5 OSO max 9.4 Libeccio 57 % 1015 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 2.8 O max 4.8 Ponente 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:40

