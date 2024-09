Previsioni Meteo Orta di Atella: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Orta di Atella per Sabato 14 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattina. Le previsioni del tempo indicano un miglioramento significativo nel pomeriggio, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un nuovo incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 76%, e l’umidità si manterrà attorno al 68%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le temperature saliranno fino a 19,6°C alle 08:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 29%. Le nuvole sparse lasceranno spazio a momenti di sole, e l’umidità scenderà al 44%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,5°C alle 13:00, con una predominanza di poche nuvole. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 21%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 33%. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, con venti moderati che non supereranno i 18 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno a circa 19°C e la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 89%. Si prevede un ritorno delle piogge leggere, con accumuli di circa 0.16 mm. L’umidità salirà nuovamente, attestandosi attorno al 49%.

In conclusione, le previsioni meteo per Orta di Atella indicano un Sabato con un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nelle ore centrali della giornata e un ritorno delle piogge in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile la pianificazione di attività all’aperto, ma con attenzione alle possibili piogge.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.24 mm 6.8 NO max 12.8 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +16.5° 0.17 mm 6.4 NE max 14 Grecale 68 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° prob. 20 % 7.7 NE max 11.4 Grecale 58 % 1011 hPa 9 poche nuvole +21° perc. +20.2° prob. 4 % 7.6 NNE max 7.6 Grecale 38 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.4° perc. +22.6° Assenti 13.1 ONO max 11.6 Maestrale 32 % 1012 hPa 15 poche nuvole +22.7° perc. +22° Assenti 16.5 O max 13.6 Ponente 37 % 1012 hPa 18 poche nuvole +21.1° perc. +20.3° prob. 4 % 12.4 NO max 16.9 Maestrale 40 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +19.5° perc. +18.8° 0.12 mm 7.5 NE max 11.8 Grecale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:09

