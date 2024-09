Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 24,1°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 80% al 100% durante la giornata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con intensità che non supererà i 6,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto bassa, con un 16% di nuvole. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a temperature che saliranno fino a 22,1°C entro le 10:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma già dalle 11:00 si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,12 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dall’umidità che si attesterà intorno all’81%. Le piogge continueranno fino alla sera, con accumuli che potranno raggiungere i 1,22 mm. La temperatura scenderà gradualmente, portandosi a 18,2°C entro la notte.

Le considerazioni finali sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Paderno Dugnano suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che si stabilizzeranno su valori più elevati, favorendo un clima più secco. Tuttavia, non si escludono sporadiche piogge nel fine settimana, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.1 ENE max 6 Grecale 73 % 1010 hPa 3 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 4 ENE max 5.5 Grecale 75 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.3 NE max 6.8 Grecale 75 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21° prob. 15 % 3.3 ESE max 6.6 Scirocco 67 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.4° perc. +23.4° 0.13 mm 6 SE max 7.1 Scirocco 60 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.5° 0.38 mm 5.1 SSE max 6.3 Scirocco 62 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +20.1° perc. +20.3° 1.11 mm 1.7 E max 2.3 Levante 81 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.91 mm 3.6 E max 5.8 Levante 85 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:37

