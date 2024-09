Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Est-Nord Est con una velocità di 5,1 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con cielo coperto e piogge che continueranno a manifestarsi. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di pioggia che si attesteranno attorno ai 0,3 mm. La probabilità di pioggia sarà alta, mantenendosi sopra il 29%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, ma con un possibile miglioramento temporaneo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C, mentre le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in modo leggero. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,6 km/h, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 48%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,44 mm. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99%, e il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento significativo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno attorno ai 16-19°C e possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello e di prepararsi a un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.12 mm 5.1 ENE max 12.4 Grecale 88 % 1012 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 4 % 3.1 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 2.1 NE max 5 Grecale 85 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.12 mm 3 E max 5.5 Levante 82 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +19.1° perc. +18.8° 0.3 mm 1 SE max 2.8 Scirocco 68 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° prob. 48 % 1.8 SO max 3.4 Libeccio 64 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.37 mm 0.8 E max 2.6 Levante 80 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.2 mm 2.2 SE max 4.9 Scirocco 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:09

