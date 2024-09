Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paderno Dugnano indicano un Venerdì con cielo coperto al mattino, nuvole sparse nel pomeriggio e diradamento serale. Sabato si prevede cielo sereno al mattino, poche nuvole pomeridiane e nuvolosità in aumento in serata. Domenica, dopo una notte nuvolosa, si attende pioggia leggera nel pomeriggio e pioggia moderata in serata. Le temperature varieranno da +17,7°C a +27,4°C. Ventilazione da varie direzioni con intensità fino a 10km/h. Umidità tra il 44% e il 93%. Pressione atmosferica attorno a 1007-1016hPa.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00 il cielo sarà coperto al 99%, con una temperatura di +17,7°C e una percezione di +18°C. Il vento soffierà a 4,1km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo rimarrà coperto al 96-99%, con temperature comprese tra +17,7°C e +21,5°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, con intensità variabile da 2,8km/h a 4,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 93-74% e la pressione atmosferica attorno a 1013-1014hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, la copertura nuvolosa sarà del 56-74%, con temperature che oscilleranno tra +24,8°C e +25,5°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest, con intensità tra 4,7km/h e 7,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55-58% e la pressione atmosferica a 1012-1013hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nuvole si diraderanno, con una copertura del 17-50%. Le temperature scenderanno da +22°C a +20,2°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, con intensità tra 2,8km/h e 7,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 74-79% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte, tra l’01:00 e le 05:00, il cielo sarà sereno al 0-1%, con temperature comprese tra +18,6°C e +19,8°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Ovest, con intensità variabile da 1,5km/h a 3,6km/h. L’umidità si manterrà intorno all’80-83% e la pressione atmosferica attorno a 1016hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo rimarrà sereno al 0%, con temperature che oscilleranno tra +19,3°C e +25,4°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est, con intensità tra 2,3km/h e 3,6km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81-58% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante il pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, poche nuvole copriranno il cielo al 12-17%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +27,2°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest, con intensità tra 4,6km/h e 5,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44-47% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nuvole sparse copriranno il cielo al 45-55%, con temperature che scenderanno da +22°C a +22,5°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est, con intensità tra 3,2km/h e 5,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 62-66% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Nella notte, tra l’01:00 e le 05:00, il cielo sarà coperto al 27-65%, con temperature comprese tra +18,6°C e +21,1°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est, con intensità variabile da 1km/h a 3,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68-83% e la pressione atmosferica attorno a 1013-1014hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo sarà sereno al 0%, con temperature che oscilleranno tra +19,4°C e +25,4°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Est, con intensità tra 2,7km/h e 3,6km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81-58% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno comprese tra +19,4°C e +27,4°C. Il vento sarà da Est – Nord Est, con intensità tra 4,4km/h e 6,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 93-86% e la pressione atmosferica a 1011-1014hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, la pioggia diventerà moderata, con una copertura nuvolosa del 46-100%. Le temperature scenderanno da +18,9°C a +21,7°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord Est, con intensità tra 3,2km/h e 10km/h. L’umidità si manterrà intorno al 62-77% e la pressione atmosferica a 1007-1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Paderno Dugnano si prospetta variabile, con una giornata di Venerdì all’insegna di una leggera instabilità, un Sabato soleggiato e una Domenica con precipitazioni in aumento nel corso della giornata. Siate preparati per affrontare le diverse condizioni meteorologiche che caratterizzeranno il weekend.

