Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

Nelle prossime giornate, il clima si presenterà prevalentemente nuvoloso con temperature comprese tra 12°C e 19°C. Lunedì, il cielo sarà coperto durante la notte, con temperature attorno ai 14°C e una bassa probabilità di pioggia. La mattina porterà nubi sparse e un aumento delle temperature fino a 18,9°C. Martedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno 18,4°C e senza precipitazioni. Mercoledì, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere, con temperature attorno ai 14°C. Giovedì, il cielo rimarrà coperto, ma senza piogge significative.

Lunedì 30 Settembre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà da 4,5 km/h a 6,8 km/h, proveniente principalmente da est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, oscillando tra il 12% e il 24%, con umidità che si attesterà intorno al 75%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, per poi mostrare nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 18,9°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 2,4 km/h. L’umidità si ridurrà, passando dal 76% al 51%. La probabilità di pioggia rimarrà assente durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a presentare nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che scenderanno fino a 14°C. La velocità del vento si attesterà tra 1,8 km/h e 6,1 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 75%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge.

Martedì 1 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 61% al 84%. Le temperature si manterranno tra i 12,8°C e i 13,9°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3 km/h e 4,6 km/h, proveniente principalmente da nord-est. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che saliranno fino a 18,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58%. Non si registreranno precipitazioni durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo diventerà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 16°C. La velocità del vento si attesterà tra 3,3 km/h e 4,9 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 75%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 2 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà da 3 km/h a 4 km/h, proveniente principalmente da est. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere attese.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e si prevedono piogge leggere durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 2,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%, e si prevedono piogge moderate.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 13,4°C. La velocità del vento si attesterà tra 2,3 km/h e 3 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 94%. Anche in questa fascia oraria si prevedono piogge leggere.

Giovedì 3 Ottobre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno attorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà da 4,5 km/h a 5,1 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che saliranno fino a 14°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 2,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74%. Non si registreranno precipitazioni durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a presentare nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 74%, mentre non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 13,4°C. La velocità del vento si attesterà tra 2,3 km/h e 4,9 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 94%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature che varieranno tra i 12°C e i 19°C. Le precipitazioni saranno più probabili nella giornata di Mercoledì, mentre nei restanti giorni si prevederanno condizioni più stabili. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni per eventuali attività all’aperto.

