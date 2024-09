Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Paderno Dugnano per Domenica 22 Settembre si presenteranno variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento temporaneo con poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a condizioni di cielo prevalentemente coperto. La sera vedrà un ritorno a nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Paderno Dugnano avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +17,2°C. La copertura nuvolosa sarà dell’84%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le temperature percepite scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai +16,8°C. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà coperto fino alle 03:00, quando si registrerà una temperatura di +16,2°C e un’umidità che raggiungerà il 74%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +19°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa scenderà al 27% e il vento sarà molto debole, favorendo una sensazione di freschezza. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +22,4°C intorno alle 11:00, con un’umidità che si attesterà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 10 km/h. Le temperature percepite si manterranno simili a quelle reali, con valori che non scenderanno sotto i 22°C.

La sera porterà un ritorno a nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +18,2°C entro le 22:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, e le condizioni di vento rimarranno leggere. La notte si chiuderà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +17,8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con temperature gradevoli e una variabilità nuvolosa. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni di instabilità. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 4.7 NNE max 5.7 Grecale 71 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 2.9 NNO max 3.9 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 1 NNO max 3.6 Maestrale 75 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.5° perc. +20.1° Assenti 2.6 SSE max 1.8 Scirocco 59 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.7° Assenti 4.4 SSE max 4 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.2° Assenti 6.1 SSE max 4.6 Scirocco 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° Assenti 4 SSE max 5 Scirocco 63 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 3.5 NE max 3.7 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:15

