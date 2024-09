Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La mattina porterà un miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 24°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cielo sereno, mentre in serata è prevista una leggera pioggia.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95% e una temperatura di 17°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, e la temperatura salirà progressivamente fino a raggiungere i 24°C. La velocità del vento varierà tra 2,8 km/h e 7,1 km/h, con direzione prevalentemente da Sud-Sud Ovest. L’umidità scenderà, raggiungendo il 39% alle 12:00.

Nel pomeriggio, da 13:00 a 17:00, il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%.

La sera porterà un cambiamento significativo. Dalle 18:00 in poi, il cielo si coprirà nuovamente e si prevede l’arrivo di piogge leggere. La temperatura scenderà fino a 18°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,2 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni mostrano un trend variabile. Dopo una giornata di Venerdì con piogge leggere in serata, il fine settimana potrebbe riservare condizioni più stabili, con un ritorno di cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.6° prob. 3 % 4.6 NNE max 5.2 Grecale 74 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° prob. 1 % 6.2 NNO max 7.9 Maestrale 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 7.1 N max 11.9 Tramontana 69 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21° Assenti 5 NO max 6.8 Maestrale 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +23.9° Assenti 4.4 SSO max 5.2 Libeccio 39 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.6° Assenti 6.9 SSE max 6.6 Scirocco 40 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.3° Assenti 7.8 ESE max 19.1 Scirocco 59 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 27 % 5.9 ENE max 13.5 Grecale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

