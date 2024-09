Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 13 Settembre, Padova si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di piogge e un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +9,6°C e +13°C durante il giorno. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 32km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che si ridurrà nel corso della giornata, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Durante la notte, Padova sarà avvolta da un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a +11,2°C. La pioggia leggera accompagnerà le prime ore della giornata, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,8km/h, proveniente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno attorno ai +10°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,3km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno all’87%, e l’umidità si manterrà sopra il 90%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera. Le temperature saliranno fino a +13°C, ma il cielo rimarrà coperto. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 29,8km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, attestandosi intorno ai +10°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, e le condizioni di vento si manterranno teso, con velocità che potranno arrivare fino a 33,9km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’85%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da piogge e un cielo coperto. Le condizioni non miglioreranno significativamente nei giorni successivi, con una persistenza di nuvolosità e temperature fresche. Si consiglia di prepararsi a un weekend all’insegna della pioggia, con possibili schiarite solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° prob. 67 % 6.8 NNE max 16.6 Grecale 86 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +10.6° perc. +10.1° 1.14 mm 7.4 NNO max 15 Maestrale 92 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +10.3° perc. +9.8° 1.86 mm 11.5 NNO max 25.3 Maestrale 94 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +9.6° perc. +7.7° 1.79 mm 12.7 NO max 23.5 Maestrale 94 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +10.7° perc. +10.2° 0.77 mm 15.4 O max 23.6 Ponente 90 % 1011 hPa 15 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° prob. 34 % 12.1 OSO max 21.4 Libeccio 79 % 1011 hPa 18 cielo coperto +11.7° perc. +11.1° prob. 10 % 14 OSO max 32 Libeccio 84 % 1012 hPa 21 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° Assenti 12.9 O max 22.8 Ponente 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:22

