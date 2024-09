Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Padova si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni di pioggia leggera nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata, con un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento. La serata si presenterà con cielo coperto e temperature in calo, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per chi si troverà all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo a Padova saranno inizialmente caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura di circa 12,2°C e un’umidità che si attesterà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno fino a 15,6°C alle 08:00. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 68%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto. Tuttavia, già a partire dalle 12:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che toccherà i 19,5°C.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità, che raggiungerà il 66%. Il vento, prevalentemente da ovest, si presenterà con una velocità di circa 11,5 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno fino al tardo pomeriggio, con un picco di intensità attorno alle 15:00.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h. Le condizioni meteo non promettono miglioramenti significativi, e si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in pioggia leggera nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature in calo. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12° perc. +11.6° prob. 1 % 6.8 NNO max 8.1 Maestrale 89 % 1021 hPa 4 cielo sereno +11.7° perc. +11.2° Assenti 5.6 ONO max 6.3 Maestrale 87 % 1022 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 5.3 NO max 7.3 Maestrale 74 % 1023 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 6.8 O max 8.6 Ponente 59 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +19.1° 0.16 mm 5.4 O max 8.6 Ponente 51 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +17.7° perc. +17.2° 0.16 mm 7.6 SE max 11.5 Scirocco 66 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 6 % 6 SSE max 7.6 Scirocco 74 % 1024 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° prob. 6 % 2.1 NO max 3.2 Maestrale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:51

