Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Padova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera e un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 14,5 km/h da Nord Est. Con il progredire della giornata, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina e il pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 94%. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 31,2 km/h.

Durante la mattina, le previsioni meteo confermeranno la presenza di pioggia leggera. Le temperature si aggireranno tra i 16,4°C e i 18,1°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est, con intensità che potrà arrivare fino a 20,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà miglioramenti significativi. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14°C. Le piogge, seppur leggere, continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,89 mm. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opprimente.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo prevedono un incremento dell’intensità delle piogge, che si trasformeranno in pioggia moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con un’umidità che raggiungerà il 94%. Il vento continuerà a soffiare con forza, rendendo la sensazione di freddo ancora più accentuata.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti dalla notte fino alla sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 12 Settembre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con venti freschi che potrebbero rendere l’atmosfera particolarmente fresca e sgradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.12 mm 11 NE max 26.3 Grecale 95 % 1004 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° prob. 49 % 9.5 ENE max 24.3 Grecale 93 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.29 mm 9 NE max 18 Grecale 92 % 1004 hPa 10 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.31 mm 17.5 NE max 25.6 Grecale 88 % 1003 hPa 13 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.89 mm 24.2 NNE max 40.4 Grecale 91 % 1003 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° prob. 73 % 28.4 NNE max 45.1 Grecale 87 % 1004 hPa 19 pioggia moderata +12.2° perc. +11.7° 1.66 mm 20.8 NNE max 40.3 Grecale 89 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +11° perc. +10.6° 1.27 mm 15.4 NNO max 33.6 Maestrale 94 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.