Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Pagani indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un aumento della copertura nuvolosa e possibilità di pioggia nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma l’umidità elevata e le precipitazioni previste potrebbero influenzare il comfort percepito.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 22%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo coperto nella mattina. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,2°C intorno alle 10:00, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà cielo coperto e si prevede l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23,4°C alle 14:00. L’intensità della pioggia aumenterà, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,64mm entro le 16:00. L’umidità salirà fino a toccare il 66%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

La sera continuerà a essere caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,4 km/h da Nord Est, contribuendo a una sensazione di freschezza. Le precipitazioni si attenueranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pagani indicano un inizio di settimana con condizioni variabili, dove la pioggia nel pomeriggio potrebbe influenzare le attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della nuvolosità e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.2° perc. +20° Assenti 0.9 SO max 4.5 Libeccio 63 % 1013 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° prob. 8 % 2.6 SE max 4.6 Scirocco 64 % 1012 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° prob. 18 % 4.6 ENE max 5.8 Grecale 62 % 1012 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +23° prob. 10 % 2.5 NE max 4.1 Grecale 49 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° prob. 6 % 2.9 S max 5 Ostro 47 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +23° perc. +22.7° 0.23 mm 6.1 SSO max 5.1 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.7° perc. +20.5° 0.4 mm 5.5 ESE max 7.3 Scirocco 66 % 1010 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° prob. 55 % 8 NE max 11.2 Grecale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:04

