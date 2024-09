Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Pagani si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno durante la notte, che si trasformeranno in un contesto più variabile con l’arrivo della mattina. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a piogge leggere nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento. La sera si preannuncia più tranquilla, con un ritorno a condizioni di cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,9°C, con una copertura nuvolosa molto bassa e assenza di precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Est, con velocità di circa 6,8 km/h. Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà drasticamente: il cielo si coprirà completamente e si registreranno piogge leggere, con temperature che varieranno da 22,8°C a 22,5°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 100%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,32 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 24,2°C alle 13:00, per poi scendere a 22°C entro le 16:00. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 49% e il 56%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 19,2°C. I venti si calmeranno, mantenendosi attorno ai 7 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, intorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pagani indicano un Sabato che inizierà con piogge leggere, ma che si concluderà con condizioni più serene. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend positivo potrebbe favorire attività all’aperto e momenti di svago per i cittadini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 6.8 SE max 9.9 Scirocco 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.8° Assenti 7.6 SE max 10.6 Scirocco 79 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 8.5 SE max 12.9 Scirocco 76 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.32 mm 9.2 S max 16.6 Ostro 84 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.8° perc. +23.8° 0.11 mm 13.1 ONO max 18.7 Maestrale 63 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° prob. 11 % 14.4 ONO max 21 Maestrale 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20° prob. 11 % 11.6 ONO max 18.7 Maestrale 58 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 8.1 O max 15.7 Ponente 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:43

