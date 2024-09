Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 10°C, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento fino a raggiungere i 21°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature che si aggireranno attorno ai 10,6°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a nubi sparse intorno alle 04:00, con temperature in calo fino a 9,8°C.

La mattina si presenterà serena, con cieli completamente sgombri da nuvole. Alle 07:00, la temperatura salirà a 13,9°C, e continuerà a crescere fino a raggiungere i 20,8°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole e soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 21,3°C alle 14:00. Le condizioni di sereno si manterranno fino a sera, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort climatico.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 14°C alle 19:00 e scendendo ulteriormente fino a 12,4°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 10%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Palazzolo sull’Oglio si prospettano favorevoli, con una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche, ma senza particolari fenomeni meteorologici avversi. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa situazione climatica favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.6° perc. +9.2° Assenti 9.4 NNE max 10.8 Grecale 60 % 1016 hPa 3 cielo coperto +10.1° perc. +8.8° Assenti 7.1 N max 8.1 Tramontana 62 % 1015 hPa 6 nubi sparse +10.9° perc. +9.8° Assenti 6.6 NNO max 9.8 Maestrale 67 % 1014 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 5.8 OSO max 7.7 Libeccio 49 % 1013 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 7.3 SO max 5.7 Libeccio 46 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.2° perc. +20.6° Assenti 4.8 SO max 5.3 Libeccio 48 % 1011 hPa 18 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 3.1 NNE max 3.9 Grecale 68 % 1012 hPa 21 cielo sereno +13.1° perc. +12.1° Assenti 9.8 ENE max 15.4 Grecale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:26

