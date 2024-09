Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni meteorologiche saranno influenzate da una leggera brezza e da un’umidità relativamente alta, che potrebbe rendere l’aria più pesante, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 49% all’80%. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima fresco, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 82% al 32% entro le 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,6°C intorno alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 21,5°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con percentuali che oscillano dal 23% al 60%. Anche in questo intervallo orario, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 15°C entro le 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, arrivando a un 89% di nuvole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole. Anche in questo caso, non si prevedono piogge significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione della situazione, in quanto l’umidità potrebbe influenzare il comfort percepito.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14° prob. 4 % 7.6 NNE max 7.6 Grecale 82 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 9 N max 10.9 Tramontana 80 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 9.3 N max 11.8 Tramontana 78 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 1.7 N max 4.5 Tramontana 55 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.2° Assenti 6 SSO max 7.3 Libeccio 44 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 8.7 SE max 11.2 Scirocco 58 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 2 % 6.3 E max 8.8 Levante 75 % 1021 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +15° prob. 2 % 6.6 NE max 6.5 Grecale 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:16

